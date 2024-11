Lanotiziagiornale.it - La Libra ormeggia in Albania: una nave per 8 migranti e per la propaganda

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Al porto albanese di Shengjin questa mattina c’erano più giornalisti e fotografi che passeggeri. Dopo due giorni, lamilitare italianaè arrivata inintorno alle 8 del mattino. A bordo ci sono 6 persone provenienti dall’Egitto e due dal Bangladesh, magro bottino dell’operazione pubblicitaria che il governo offre ai suoi elettori.Lae il simbolo di un’operazione controversaNell’ultima settimana, l’Italia ha registrato un totale di 850 sbarchi di: 743 il 4 novembre e 107 il 5 novembre. Questi portano il totale degli arrivi via mare a novembre a 1.211 persone. Dall’inizio dell’anno fino al 5 novembre 2024, sono sbarcati complessivamente 56.624. Gli 8 a bordo dellasono quelli che hanno passato la procedura di pre-screening effettuata a bordo della stessaper verificare la sussistenza dei requisiti per essere collocati nei centri albanesi: essere uomini maggiorenni, ritenuti non vulnerabili e provenienti da paesi sicuri (secondo la normativa italiana).