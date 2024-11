Gaeta.it - La famiglia Friedkin in visita a Roma: possibile cambiamento in panchina per la Roma

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’attenzione crescente circonda la prossimadi Dan e Ryan, proprietari della, che arriveranno nella Capitale nelle prossime ore. Con loro ci sarà anche Marc Watts, il braccio destro del gruppo. Questi incontri non possono passare inosservati, data l’importanza degli eventi recenti e delle scelte strategiche da prendere. L’ultima volta che isi trovavano in Italia, era per prendere una decisione cruciale: il licenziamento di Daniele De Rossi. Questa volta, però, il focus sembra spostarsi su Ivan Juric, attuale allenatore della squadra.Ultimatum per Ivan Juric: il momento decisivoLa società giallorossa ha dato un ultimatum a Juric prima dell’impegnativa sfida di Europa League. La partita con il Royale Union Saint-Gilloise, terminata con un pareggio 1-1, ha sollevato interrogativi sul futuro del tecnico.