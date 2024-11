Ilgiorno.it - La doppia frana in Val Seriana . Fine dell’isolamento nelle frazioni. Sulla strada è scattato il verde

L’isolamento è finito. A quasi un mese di distanza dallache, in Valle, ha ostruito ladi collegamento tra Colzate e lealte del paese, i trecento residenti di Bondo, Piani di Rezzo e Barbata non sono più isolati. Dopo che sono stati completati i lavori di messa in sicurezza dei fronti franosi, il Comune di Colzate ha revocato l’ordinanza di chiusura della, che ieri mattina è stata così riaperta al traffico sia pedonale sia veicolare, pur con alcune limitazioni. I tratti interessati dalle frane dello scorso 10 ottobre saranno percorribili solo a senso unico alternato, regolato da apposita segnaleticale. La relazione del geologo incaricato dall’amministrazione comunale di accertare la situazione, inviata martedì, ha dato il via libera alla revoca dell’ordinanza di chiusura, firmata dal sindaco di Colzate Gianlorenzo Spinelli.