Ilfattoquotidiano.it - La capitalizzazione di Tesla si affaccia sopra i mille miliardi. Musk più ricco di 30 miliardi in 72 ore

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Prosegue l’effetto Trump sulle quotazioni di. Le azioni della casa automobilistica di Elonsalgono di oltre il 5% e ladella società è tornatadi dollari, per la prima volta dal 2022. In tre sedute il guadagno dei titoli è stato di quasi il 30%, nell’ultimo mese di circa il 50%.ha donato alla campagna di Trump 119 milioni di dollari.In quanto titolare del 12% di, in 72 ore ha visto crescere la sua ricchezza di circa 30di dollari. Per l’imprenditore di origine sudafricana si prospetta un ruolo nella nuova amministrazione. Si è parlato, tra il serio e il faceto, dell’incarico alla guida del “Doge” (Department of Government Efficiency), divisioni ancora da creare.Tra i titoli che più hanno beneficiato della vittoria del candidato repubblicano ci sono quelli che gestiscono carceri private, un business molto favorito da Trump durante la presidenza del 2016-2020.