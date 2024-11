Juventus-Torino Thiago Motta oggi in conferenza stampa | data orario tv e streaming

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, la diretta tv e lodelladi, alla vigilia della sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2024/25 tra. In campionato i bianconeri sono tornati alla vittoria a Udine, mentre in Champions League hanno ottenuto un punto nel pari di Lille che fa ben sperare. Primo derby della Mole per il tecnico italo brasiliano, il quale risponderà ai dubbi di formazione e al momento della sua squadra, a cui serve una vittoria per non perdere il treno delle prime della classe.SEGUI LA DIRETTALadisi terrà alle ore 13.00 di venerdì 8 novembre, e sarà trasmessa in diretta suTV, visibile per gli abbonati su DAZN, e sui canali digitali ufficiali del club.