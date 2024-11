Inter-news.it - Italia, arrivano le convocazioni: torna Barella! Con lui tre dell’Inter

Mentre l’Inter si prepara per scendere in campo domenica contro il Napoli, si avvicina la sosta per le nazionali che metterà nuovamente in pausa la stagione. Per l’due gli impegni, contro Belgio e Francia in Nations League. Luciano Spalletti ha diramato i convocati, con il ritorno di NicolòRITORNO TRA I CONVOCATI – Dopo aver saltato le ultime due soste per le nazionali per l’operazione al naso prima e per un infortunio muscolare poi, Nicolòtra i convocati di Luciano Spalletti per gli impegni con l’. Il centrocampista nerazzurro è presente nella lista che il Commissario Tecnico ha diramato per gli impegni di UEFA Nations League contro Belgio e Francia. Un rientro importante in vista di due impegni di prestigio. Insieme a lui altri tre giocatori di casa Inter, ormai immancabili: Alessandro Bastoni in difesa, Federico Dimarco per la fascia sinistra e Davide Frattesi a centrocampo.