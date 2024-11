Liberoquotidiano.it - 'Io Ema e tu', la piazza virtuale per conoscere i tumori del sangue

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Roma, 8 nov. (Adnkronos Salute) - Cambia il nome, non l'obiettivo, che è quello di informare, aiutare a capire e affrontare idelguardando alla patologia, ma anche a come affrontare al meglio la vita di tutti i giorni. Dopo 3 anni, 'Il Mieloma Multiplo E TU' diventa 'Io, EMA E TU' e si arricchisce di ulteriori contenuti: oltre al mieloma multiplo ci sarà un focus sulla mielofibrosi, rara neoplasia mieloproliferativa che colpisce il midollo osseo. A presentarla e a guidare il lettore ci sarà "La Famiglia Mielo", una famiglia immaginaria che convive con la mielofibrosi, in cui ogni personaggio rappresenta un aspetto diverso della gestione della malattia, offrendo consigli pratici e supporto emotivo. L'avvio del nuovo sito è oggi all'indirizzo: https://www.ioemaetu.it/.Navigando in 'Io, EMA E TU' - riporta una nota - oltre ad una grafica rivista, si trovano due percorsi separati che permetteranno di approfondire una o l'altra malattia, con un'attenzione soprattutto alle tante declinazioni di quella che viene genericamente definita qualità di vita.