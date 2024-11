Sport.quotidiano.net - Inzaghi prima di Pisa-Sampdoria: "Abbiamo un grande gruppo"

, 8 novembre 2024 – Dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi, il tecnico nerazzurro Filippoanticipa i temi della sfida di domani alla. Mister, laha una particolarità perché ha fatto molti più gol in trasferta rispetto a quelli casalinghi. Lei cosa ne pensa? “Coda e Tutino davanti sono una garanzia e al di là dei gol segnati e dove, rimangono una delle rose più forti del campionato. Troppo poche finora le gare per dare un giudizio definitivo. Lotteranno per la Serie A. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi e ho visto tanta euforia. non deve farci montare la testa. La squadra merita la posizione della classifica, ma se pensiamo che domani sia una partita tranquilla faremmo unerrore. Domani per vincere ci vorrà il migliorda parte di tutti. Dovremo essere al massimo”.