In Albania la nave Libra con 8 migranti ma uno di loro torna in Italia | Ritenuto vulnerabile Sarà trasferito a Brindisi

Anche la seconda puntata dell’operazione albanese fortemente voluta da Giorgia Meloni non parte col piede giusto. Uno degli otto richiedenti asilo, portati oggi indalla, tornerà in. Rientra nella categoria dei «vulnerabili» per alcuni problemi sanitari, riscontrati durante lo screening medico approfondito fatto stamattina all’arrivo nel porto di Shengjin.quindia bordo della stessa imbarcazione della Marina militare. I suoi compagni di viaggio, 3 egiziani e 4 bengalesi, selezionati per la procedura accelerata di frontiera, rimarranno invece nel centro di Gjader. Entro 48 ore, com’era accaduto per i primi 16, tutti rimpatriati in, i giudici romani si esprimeranno sulla convalida del trattenimento. Come prevede l’accordo, le 8 persone– intercettate in acque internazionali a sud di Lampedusa e portate sullalunedì scorso – sono state sottoposte a un pre-screening per verificare la presenza dei requisiti previsti dalla normativa.