Zonawrestling.net - Impact 07.11.2024 Il Sistema X-Division

THE SYSTEM (ALISHA EDWARDS & TASHA STEELZ) vs MASHA SLAMOVICH & JORDYNNE GRACE) (2 / 5)Si apre un nuovo episodio disenza troppe difficoltà per il team della campionessa e dell’ex tale.Masha e Jordynne spazzano via le proprie avversarie, in particolar modo archiviano il capitolo Alisha e System (almeno per il momento) con la Knockouts World Champion che costringe la sua ex tag team partner alla resa per sottomissione.VINCITRICI: MASHA SLAMOVICH & JORDYNNE GRACEBACKSTAGE: Gia Miller intervista la rientrante Savannah Evans alla quale chiede il perché del suo brutale attacco ai danni di Lei Ying Lee della settimana scorsa.La Evans, con tutta la sua rabbia e frustrazione risponde di essere stata via per otto mesi e di non sopportare che una persona come Ying Lee arrivi e venga fin da subito considerata come una grande mossa.