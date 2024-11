Quotidiano.net - Il “Sogno“ di Pasolini a fumetti

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Non possiamo che andare avanti di Silvia Rocchi è la mostra che il Centro Studi Pier Paolodi Casarsa della Delizia (Pordenone), in collaborazione con il Palazzo del fumetto di Pordenone, inaugura domani nella sua sede: è una nuova esplorazione adel romanzo Ildi una cosa di PPP. L’evento si terrà a chiusura del convegno dedicato allo scrittore Nico Naldini e al suo rapporto con, di cui era cugino, che si tiene oggi e domani a palazzo Burovich. L’esposizione presenta le 21 tavole a colori che compongono il racconto adi Silvia Rocchi, realizzate con la sua tecnica pittorica che mescola colori vibranti e segni di grafite per un’esperienza visiva intensa. Accanto alle tavole, saranno esposti alcuni studi preparatori che offrono uno sguardo dietro le quinte del processo creativo dell’artista.