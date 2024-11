Ilnapolista.it - Il Napoli è la sorpresa del campionato. Alzi la mano chi il 18 agosto lo immaginava primo

Alla 12ma giornata diilin classifica con un punto sopra l’Inter.lachi dopo Verona avrebbe pronosticato questa situazione. In città, invece, è arrivata l’inevitabile depressione di quella parte della tifoseria che non vedeva l’ora di abbattersi e attaccare allenatore e campagna acquisti. In realtà il vero aspetto spiazzante di questo terzo di stagione è l’equilibrio della classifica a dispetto di chi vedeva una corsa a 3 tra Inter, Milan e Juventus.Leggi anche: Il messaggio di De Laurentiis è solo la conferma che ilha vinto nonostanteNon solo ilè lae domenica a San Siro va a giocarsi la permanenza alposto prima della pausa di novembre. C’è il Milan lontano 8 punti e la Juventus di Motta che arranca anche se segue il gruppone al terzo posto.