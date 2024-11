Gaeta.it - Il generale Masiello: “Prepariamoci alla guerra, l’innovazione tecnologica è fondamentale”

Il recente discorso del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, ildi Corpo d'Armata Carmine, ha scatenato ampio dibattito all'interno delle forze armate e oltre.ha parlato con franchezza delle sfide che i militari devono affrontare nel contesto attuale, sottolineando che l'esercito deve rendere il cambiamento una priorità. Mentre i soldati sono impegnati in missioni internazionali, la preparazionee l'adozione di nuove tecnologie sono al centro della strategia militare. Scopriamo anche come i moderni conflitti influenzano le modalità operative delle forze armate.La missione dell'esercito: preparazioneNel suo discorso, ilha enfatizzato che l'esercito esiste principalmente per "prepararsi".