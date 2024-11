Thesocialpost.it - Il bonifico sospetto e il finto maresciallo: un impiegato di banca sventa una truffa

Un tentativo diè statoto nella filiale diSella a Vergasco, in provincia di Biella. Un uomo di circa 60 anni si era presentato allo sportello per effettuare undi 15.000 euro mentre era al telefono. Questo dettaglio ha insospettito l’della, il quale, facendosi passare il telefono, ha scoperto che dall’altra parte della linea c’era untore che si spacciava per undella Guardia di Finanza. Il falsoaveva convinto l’uomo che il suo contorio sarebbe stato bloccato a meno che non trasferisse subito i fondi su un altro conto, che naturalmente era intestato agli stessitori.Fortunatamente, l’dellaha smascherato iltore, rassicurando il cliente e impedendo che ilfosse eseguito.