Ilrestodelcarlino.it - I colori del foliage dallo spazio: ecco la foto dell’Appennino visto dal satellite

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 8 novembre 2024 – A guardarli dall’alto,, i boschi del nostro Appennino sembrano tavolozze di colore. È proprio in questo periodo che il verde brillante delle foglie cede il passo ai toni caldi dell'autunno. E i satelliti di Copernicus (il programma di osservazione della Terra gestito da Agenzia Spaziale Europea e Commissione europea), Sentinel-2, hanno immortalato lo spettacolo. Le montagne si estendono in direzione diagonale dal Parco dei Cento Laghi e dalla Riserva nazionale Guadine Pradaccio a nord-ovest, in provincia di Parma, fino al Monte Cimone (Modena) a sud-est. Il fenomeno del ‘’ Con l'abbassamento delle temperature e la riduzione delle ore di luce, gli alberi decidui smettono di produrre clorofilla e cambiano la loro tavolozza di. Tutte le tonalità visibili I boschi virano dal verde al marrone, all'arancione e al giallo ocra e il fenomeno risulta ben visibile anche, come dimostrano le immagini riprese a ottobre dalla missione Sentinel-2.