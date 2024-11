Thesocialpost.it - Forza Italia, Piersilvio cambia tutto: la rivoluzione. Verso la discesa in campo?

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Pier Silvio Berlusconi ha deciso:ha bisogno di nuovi volti e fresche energie. Nei talk show di Mediaset ora si vedranno facce giovani e motivate, pronte a rappresentare il futuro del partito. La scelta arriva dopo le critiche di Fedele Confalonieri, che aveva sottolineato la necessità di rinnovare l’immagine di: “Sempre gli stessi, sempre vecchi: ci vogliono giovani”. E Pier Silvio ha preso subito l’iniziativa, chiamando i responsabili dei programmi d’informazione per dare il via a questomento.Leggi anche: Meloni e Schlein, colpi bassi : “Sinistra al caviale”. “Olio di ricino”Chi sono i nuovi volti diTra i primi nomi scelti c’è Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo e ora consigliere regionale in Liguria. Per Pier Silvio, lui rappresenta perfettamente l’immagine che vuole costruire, rivolta al Nord e alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai giovani.