Lettera43.it - Dopo la vittoria di Trump, negli Usa è boom di vendita di romanzi distopici

sono nuovamente in cima alle classifiche dei libri più vendutiStati Uniti. È l’effetto delladi Donaldche avrebbe spinto gli elettori insoddisfatti alla ricerca di un conforto nella letteratura per i prossimi quattro anni nel Paese. Fra i più gettonati su Amazon c’è Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, ambientato sotto un regime totalitario teocratico che ha preso il potereuna sanguinosa guerra civile. In classifica anche 1984 di George Orwell e On Tiranny dello storico Timothy Snyder, scritto un annola primadel tycoon, e Il corpo assume il colpo dello psicologo Bessel van der Folk su come il cervello affronta e supera i traumi. Sensibile infine l’aumento di Elegia americana del vicepresidente JD Vance e dell’autobiografia di Melania, spinti dall’entusiasmo dei Repubblicani.