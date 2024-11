Bergamonews.it - Donizetti Opera, torna in scena Zoraida di Granata nel suo bicentenario

Bergamo. Nel 2024, oltre a celebrare le dieci edizioni del, ricorre ildel debutto didi– primo grande successo del compositore bergamasco – andata inal Teatro Argentina di Roma in una prima versione nel 1822 e poi nel 1824, nella stesura che per la prima volta in tempi moderni viene riproposta a Bergamo, al Teatro Sociale, sabato 16 novembre alle 20 (repliche domenica 24 novembre e domenica 1° dicembre, ore 15.30).Si tratta naturalmente dell’scelta per il ciclo #200 che ogni anno propone nel programma festivaliero un titolo che compie i due secoli.Il debutto di questa rarità sarà preceduta da un nuovoTalk, sabato 9 novembre alle 17 alla Biblioteca Mai e poi al Teatro Sociale, a cura dell’Area scientifica del festival, che ha per tema appuntodie vedrà impegnati i musicologi Edoardo Cavalli e Paolo Fabbri e la partecipazione del direttore d’orchestra Alberto Zanardi e del regista Bruno Ravella.