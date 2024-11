Liberoquotidiano.it - Difesa: Bonelli, 'Meloni promette spese militari a Nato, e chi paga? Babbo Natale?'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Pochi giorni fa, la premierha promesso al segretario della, Mark Rutte, un aumento delleper armamenti di 8,2 miliardi di euro. Ora, dal vertice informale Ue di Budapest, sostiene che questenon graveranno sugli italiani. Ci chiediamo, quindi: are sarà? Perché trattare gli italiani come sprovveduti? Può darci indirizzo di questogli vorremmo spiegare che è meglio investire su scuola, ricerca, sanità pubblica e trasporto pubblico". Così in una nota Angelo, portavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, in risposta alle dichiarazioni della presidente del Consiglio, Giorgia, a margine del vertice informale dell'UE a Budapest."Il 2% del Prodotto interno lordo per lecosterà 10-12 miliardi di euro in più all'anno: anche se queste somme fossero escluse dal Patto di Stabilità, si tratta comunque di risorse sottratte a sanità, scuola, ambiente, e all'aumento di pensioni e stipendi.