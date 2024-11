Anteprima24.it - De Luca ad Ecomondo: “Emergenza rifiuti in ricordo, oggi siamo regione ambientalista”

Tempo di lettura: 3 minutiIl lavoro fatto per la rimozione delle ecoballe e per rendere balneabili le acque inquinate della Campania al centro dell’intervento del presidente dellaCampania Vincenzo De, ospite della 27esima edizione di, gli Stati Generali della Green Economy, in corso alla fiera di Rimini. Risultati che lo portano a definire la Campania come “lapiùe controllata di tutto il territorio”.“Fatemi dire come premessa – ha esordito il governatore campano – che la Campania era nota per il ciclo deie per l’inquinamento delle acque, argomenti che sono scomparsi. Per annicomparsi sui giornali internazionali per le ecoballe, 4 milioni e 300 mila, per il mare inquinato e per la Terra dei Fuochi, argomenti che ora sono scomparsi.