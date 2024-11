Laprimapagina.it - Crisi idrica senza precedenti in Puglia, Cia Due Mari punge la politica: «Si attivi subito o falliremo tutti»

Taranto. Rispetto a novembre 2023, oggi nella diga di San Giuliano (Matera) ci sono circa 13 milioni e mezzo di metri cubi di acqua in meno, invece in quella di Monte Cotugno (Potenza) il segno meno tocca addirittura quota 117 milioni di metri cubi.Numeri incresciosi e preoccupanti, stigmatizzati dall’Area Duedi Cia Agricoltori Italiani di, che riaccendono i riflettori sullain provincia di Taranto.«La stagione irrigua 2025 potrebbe saltare letteralmente in aria e con essa il reddito e i sacrifici dei nostri agricoltori e di migliaia di lavoratori agricoli» è il grido d’allarme di Pietro De Padova, presidente di Cia Due.«L’acqua scarseggia e la papera non galleggia» è invece l’ironico messaggio lanciato dal direttore Vito Rubino, fortemente preoccupato anche dalla mancanza di precipitazioni atmosferiche condite dalle alte temperature che in provincia di Taranto si continuano a registrare anche a novembre.