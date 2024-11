Coppa del Mondo di Spada Maschile, sei azzurri qualificati al tabellone principale di Berna

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 8 novembre 2024 – Si è conclusa la prima giornata di gare delladeldicon seidel CT Dario Chiadò che hanno staccato il pass per ilda 64 di domani.Era già qualificato, per diritto di Ranking, Davide Di Veroli.Dopo la fase a gironi ha raggiunto ilGiacomo Paolini grazie ad un percorso netto. Attraverso una lunga fase di turni preliminari, poi, hanno conquistato un posto nella seconda giornata di gare anche Matteo Galassi, Giulio Gaetani, Enrico Piatti e Valerio Cuomo. Stop nell’ultimo turno del venerdì per Simone Mencarelli e Nicolò Del Contrasto. Battuti nel turno dei 128 Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco e Gabriele Cimini mentre si era fermata la corsa nel primo incontro di giornata, neldei 256, per Filippo Armaleo.