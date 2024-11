Anteprima24.it - Chirurgia robotica in Urologia, 350 interventi al “Moscati”

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiTrecentocinquanta candeline nell’Unità operativa didell’Azienda ospedaliera San GiuseppeAvellino per festeggiare altrettantieseguiti con l’ausilio del robot da Vinci.A distanza di due anni dall’introduzione nelle sale operatorie della Città ospedaliera del top dellamininvasiva, il Direttore dell’Unità operativa di, Vittorio Imperatore, e la sua équipe hanno brindato, ieri, al termine del 350esimo intervento chirurgico eseguito con successo. A essere sottoposto a una prostatectomia radicale con linfadenectomia per un carcinoma alla prostata ad alto rischio è stato un 62enne della provincia di Avellino, che già oggi è in buone condizioni, grazie anche alla ripresa rapida del paziente garantita dalla