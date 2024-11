Sport.quotidiano.net - C’era una volta la LuLa a San Siro. Inter, Lukaku ritorna da avversario. Ma con Lautaro c’è il grande freddo

Chissà che il tempo non sia servito a chiudere la ferita. La risposta arriverà domenica. A Sansi giocherà-Napoli. Prima contro seconda, con possibilità di tenersi o di riconquistare la vetta a seconda dei punti di vista. Vedrà protagonisti i vecchi compagni di squadraMartinez e Romelu. La fu ““ che oggi da duo si è trasformato in due singoli, dalle maglie differenti e non più legati da fraterna amicizia. Non solo la piazza, come dimostrano i fischietti di-Roma nell’ottobre 2023 utilizzati per “salutare“ il ritorno a Sandel belga, anche i calciatori che fino a pochi mesi prima erano nello stesso spogliatoio hanno mal digerito l’addio del centravanti. La questione non riguarda la decisione in sé, ma le modalità. Da Skriniar a Perisic fino a Hakimi, in tanti hanno fatto scelte professionali differenti da chi è rimasto, ma nessuno ha rotto con i vecchi compagni, che non discutono (ci mancherebbe) la legittimità del voler cambiare, ma le settimane, se non mesi, passate assicurando di voler rimanere in nerazzurro mentre nell’ombra si lavorava per passare al Milan o alla Juventus.