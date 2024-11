Gaeta.it - Castel Romano celebra la lotta contro la violenza sulle donne con una panchina rossa gigante

Facebook WhatsAppTwitter In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale, il Centro McArthurGlen diha allestito una. Quest’iniziativa rappresenta un impegno tangibiletutte le forme die discriminazione. Le lavoratrici della struttura hanno partecipato attivamente, indossando magliette rosse con l’hashtag #liberediscegliere, immortalando così il loro sostegno alla causa.Un indedicato al cambiamento nel lavoroIl 25 novembre, insieme all’installazione simbolica, si è svolto un inpubblico dal titolo #libere di scegliere. Questo evento ha messo in evidenza il ruolo proattivo dellenel mondo del lavoro e l’importanza di superare stereotipi e discriminazioni.Designer Outlet, in collaborazione con l’associazione Differenza Donna, ha creato un ambiente di dialogo e riflessionesfide e le opportunità che leaffrontano nel contesto lavorativo attuale.