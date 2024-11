Lettera43.it - Camilla Mancini, figlia di Roberto: «La mia lotta contro il bullismo»

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

A 27 anni,ha scelto di raccontare la sua storia attraverso un libro autobiografico dal titolo Sei una farfalla. La protagonista, Celeste, condivide esperienze die difficoltà che riflettono quelle vissute dalla stessa autrice,dell’ex ct della nazionale italiana,, infatti, è nata con un’asimmetria facciale dovuta a una parziale paresi che ha colpito il lato destro del suo viso. L’autrice ha raccontato che ha deciso di mettere su carta queste esperienze per sostenere chi vive situazioni simili e per dare voce a chi soffre in silenzio. ?«Ho condiviso la mia esperienza non per pubblicità», ha spiegato sui social, «ma per tendere una mano a chi ancora soffre e dare forza a chi, come me, ha vissuto lo stesso dolore».: «Sono felice di avere unacome te»In un’intervista con Paola Saluzzi per Tv2000,ha parlato delle ferite emotive lasciate dal, ricordando come questa piaga sociale possa avere conseguenze devastanti per un giovane.