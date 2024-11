Ilgiorno.it - Bryan Adams, una vita da rockstar: “Mi diverto, la pensione è lontana”

Milano, 8 novembre 2024 – Non c’è da stupirsi che dall’ultimo album “So happy it hurts”, uscito un paio di anni fa,nel concerto con cui plana domani al Forum di Assago attinga solo tre brani. Cento milioni di dischi venduti, la seconda permanenza più lunga di sempre in cima alla classifica dei singoli inglesi e, ancora, album, colonne sonore, duetti con teste coronate del pop come Tina Turner, Sting, Rod Stewart, gli consentono, infatti di svincolarsi dal contingente e godersi il boato delle gradinate ad ogni hit. Quello al Forum dovrebbe essere il concerto numero 233 di un tour, partito a gennaio del 2022, che per il sessantacinquenne rocker canadese (accompagnato dal suo migliore amico Keith Scott alla chitarra, Pat Stewart alla batteria, Gary Breit alle tastiere e Solomon Walker al basso) non sembra avere fine.