Milano, 8 novembre 2024 –o Bolle, Acea, Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald e Fondazione Severino sono statiti in occasione di ‘Be the, il Gala dellaF.si è svolto a Milano alla presenza della presidente onoraria Kerry. L’evento si svolge ogni anno con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i progetti dedicati ai diritti umani e lo fa alla presenza di ospiti istituzionali e rappresentanti delle principali aziendene. ‘Be theha visto fra i partecipanti anche il presidente dell’associazione in, Stefano Lucchini, e il segretario generale Federico Moro. L’obiettivo della raccolta di fondi è il sostegno ai numerosi progetti dellaF.dedicati alla promozione della cultura dei diritti umani, a partire dai più giovani.