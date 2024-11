Lanazione.it - Asilo a L’Isola, nasce un comitato: "Va salvato: sprecati soldi pubblici"

unper salvare il progetto della scuola materna a. Promotore Primo Bosi, con la lista "Civici e democratici" per Vaiano, che sul tema ha presentato, lo scorso settembe, anche un’interrogazione. "La nostra comunità non è stata correttamente informata sulla vicenda relativa alla scuola del– spiega l’ex sindaco –. Esiste tantissima disinformazione relativa all’ubicazione e ai costi e non si tiene per niente in considerazione le ricadute sul territorio come la possibilità di individuare il ponte pedonale di collegamento con La Tignamica come necessario per garantire un ulteriore accesso alla struttura. Per questo stiamo lavorando per farre unspontaneo che possa contribuire ad aprire un dibattito pubblico per convincere l’amministrazione comunale a tornare indietro su questa decisione incomprensibile ".