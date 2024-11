Gaeta.it - Al via la quarta edizione dello spettacolo di Gravity Circus all’Idroscalo di Milano

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La compagniatorna a, portando con sé uno show circense che si preannuncia ricco di adrenalina e innovazione. L’evento si intitola “On Air – Liberi di.” e sarà in scenadal 30 novembre fino all’8 dicembre. Questapromette di avvolgere il pubblico in un mondo di emozioni, acrobazie mozzafiato e spettacoli mai visti prima.Uno show innovativo e pieno di sorprese“On Air – Liberi di.” è descritto dagli organizzatori come una delle esibizioni più audaci nel panorama circense globale. Sotto la direzione artistica di Larry Rossante e la gestione di Lenny Alvarez, losi sviluppa su una pista ricca di effetti scenici e giochi di fuoco che rendono l’ambiente affascinante. Con una durata di due ore, lo show si terrà ogni weekend, fornendo al pubblico numerose opportunità per assistere a questo evento unico.