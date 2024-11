Ilgiorno.it - Al verde il cantiere del liceo Zucchi. Soldi finiti, bloccati i lavori al tetto

Rimane in sospeso ildelclassicodi Monza. E non nel senso che si sia sollevato dalle pareti - per quello, anzi, è stato ampiamente rinsaldato -, ma per quanto riguarda idi ristrutturazione che lo hanno recentemente interessato, completati per tre quarti ma con un ultimo quarto ancora da ultimare, all’altezza della facciata frontale. È questa porzione finale diche da qualche tempo sta dando problemi, come denunciato in consiglio comunale dal consigliere di Forza Italia, Massimiliano Longo, con "un intonaco che qualche tempo fa si è sfaldato, cadendo a terra, nonostante i ponteggi posti sul" e sotto cui erano state poste "transenne per evitare il passaggio di persone sotto quella zona pericolosa, ma che sono già state spostate e messe adiacenti alla facciata dell’edificio".