A Firenze i pazienti assegneranno il premio al miglior progetto sulle malattie rare

, 8 novembre 2024 - Unassegnato dai. Il “Diseases Award”, ilpromosso da Uniamo – Federazione Italiana, in collaborazione con Koncept, riconosce e celebra i progetti più meritevoli nel campo delle. Anche quest’anno il, giunto alla quarta edizione, si inserirà nella cornice del Forum Sistema Salute, previsto per il 12-13 novembre alla Stazione Leopolda di. “Iamano chi li ama.e lo premiano” è lo slogan scelto per sottolineare la connessione fra la comunità delle persone con malattia rara ed il valore dei progetti realizzati per incidere sulla qualità della loro vita. La Giuria sarà composta da rappresentanti delle associazioni federate a Uniamo, che saranno chiamati a decretare i vincitori di tre categorie: sensibilizzazione, servizi, progetti di inclusione e integrazione (novità della quarta edizione).