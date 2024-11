Dilei.it - Zucchero, il nuovo album Discover II: “Questa volta ho osato ed è stata una sfida”

Il palco vuoto, al centro una sedia rossa,fa il suo ingresso in scena, non si ferma, fingendo di uscire dall’altra parte. Ma poi ci ripensa, si siede e racconta diII (EMI / Universal Music Italia), il suo, disponibile dall’8 novembre. Ed è subito magia, ti viene voglia di ascoltarlo subito tanta è la passione del musicista, anche solo nel ripercorrere le motivazioni che lo hanno portato a scegliere quei brani.InIIrivisita brani iconici del repertorio musicale italiano e internazionale che più ha amato nella sua vita, reinterpretandoli con il suo inconfondibile stile. Perché didelle cover? Perché ci sente più liberi, la materia prima c’è già. “Questo è un piacere”, spiega il cantante, ma non è primo di insidie. Infatti, è anche “una”.