Wta Finals Riyadh 2024 | Errani e Paolini sprecano troppo in semifinale ci vanno Chan e Kudermetova

Arriva al capolinea l’avventura di Sarae Jasminealle Wtadi. Nella terza e ultima giornata della fase a gironi infatti, sono statea trionfare nello scontro decisivo per accedere alle semifinali: 3-6 7-6(3) 11-9 lo score in favore della coppia russo taiwanese in un’ora e 46 minuti di gioco. Grosso rammarico per la coppia azzurra, che ha sprecato moltissimo nel secondo set dopo aver controllato per tutto l’incontro. Per due volte infatti sono andate a servire per chiudere subendo il break, fallendo anche due match point. Una volta raggiunto il tie break però le due avversarie si sono esaltate, mentre in casa azzurra si è spenta la luce. Rimane dunque l’amaro in bocca per la seconda sconfitta 11-9 al terzo dopo quella contro Dabrowski/Routliffe.