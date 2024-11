Thesocialpost.it - Vittoria Trump, ora Harry e Megan tremano: ipotesi espulsione? Parole di fuoco

Ladi Donaldalle elezioni americane del 2024 ha probabilmente acceso nuovamente l’astio tra la sua famiglia e il principee Meghan Markle. Le tensioni tra i Sussex eirisalgono infatti a qualche anno fa, quando Meghan aveva criticatodurante la campagna elettorale del 2016, mentre nel 2020 sia lei cheavevano esortato il pubblico a “respingere l’incitamento all’odio e la disinformazione” — un invito interpretato come una critica a, che rispose definendosi un “non fan di Meghan” e augurando fortuna aper la sua vita accanto a lei. Da allora, la disputa non si è mai realmente placata, con Donald e suo figlio Ericche hanno più volte espresso il loro disappunto nei confronti dei duchi di Sussex. Ma c’è una questione che potrebbe davvero far tremare la coppia reale.