Via Calamandrei | partono gli attesi lavori di asfaltatura

Arezzo, 7 novembre 2024 –glididi via. L’ordinanza che ne prevedeva l’inizio per lunedì scorso è stata aggiornata in virtù della loro complessità: partenza delle operazioni lunedì 11 novembre e data di ultimazione confermata a venerdì 20 dicembre. Confermato anche l’orario notturno del loro svolgimento, dalle 20,30 fino alle 6 del mattino successivo per limitare al massimo i disagi. Le notevoli dimensioni del cantiere favoriscono un’articolazione a step dello stesso, con interventi progressivi che lasceranno inalterata la viabilità nelle parti non interessate. Il punto cardine della disciplina del traffico è che sarà comunque garantita la circolazione in uscita da Arezzo, dunque verso Chiani. È invece verso il centro che i mezzi dovranno volta per volta adeguarsi, seguendo percorsi alternativi di uscita e rientro segnalati da appositi cartelli.