Valsa la carica di Cisterna | Ora ci siamo sbloccati

Impegnata stasera nell’anticipo della penultima di andata in casa della Powervolley Milano, la prossima avversaria dellaGroup Modena,, ha tirato un bel sospiro di sollievo all’ultima uscita domenica contro Padova, riuscendo a cogliere il suo primo successo stagionale (3-1) e togliendosi dalle sabbie mobili dell’ultima posizione in graduatoria. Una delle giovani promesse della rosa, Alessandro Fanizza, è consapevole della fiducia che può aver instillato nei suoi questo successo recente, e spera che da qui in avanti si sia accesa la miccia del campionato dei pontini, dati da tutti come possibile sorpresa a inizio stagione: "Vincere contro la Sonepar Padova era importante per noi – le parole di uno dei due registi di–. Quando si vince, è sempre bello. Dopo le prime partite senza successi, penso che questa vittoria ci abbia un po’e la speranza è che la fiducia del successo ci aiuti per le nostre tappe successive, da Milano a Modena.