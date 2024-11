Notizie.com - Valencia, dopo le alluvioni il rischio infezioni: italiani in soccorso della Spagna. “Garantire l’accesso all’acqua potabile”

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Di emergenza in emergenza:il disastro scatenato dalle, a, in, bisogna ora fare i conti con lee l’acqua stagnante.Contenere ildilegatestagnante. È una delle ennesime emergenze che si sta verificando in queste ore nella provincia di, in, nelle ore colpite dalle tremendedei giorni scorsi.leilin. “” (AZIONI CONTRO LA FAME FOTO) – Notizie.comAd aiutare le popolazioni colpite ci sono anche gli operatori di Azione contro la fame, l’organizzazione umanitaria internazionale con sede a Milano. Gli attivisti in questi giorni sono operativi in diversi Comuni nei pressi diper rispondere all’emergenza causata dalle