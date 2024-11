Lanazione.it - Trovano un portafoglio con carte di credito (e pin) e consegnano tutto ai carabinieri

Firenze, 7 novembre 2024 - “L’onestà non ha prezzo”. È una bella storia quella che vede per protagonista una famiglia di origine albanese, residente in Veneto, che durante una gita a Firenze ha ritrovato uncon contanti edi, con tanto di pin, ma non ha esitato a consegnareai. “Adesso ci piacerebbe molto sapere se quel borsello è stato restituito ai legittimi proprietari, svedesi. Noi abbiamo provato in tutti i modi a cercarli, tramite i social, ma non ci siamo riusciti”. A parlare è Sadush Petriti, ristoratore che risiede a Mogliano Veneto. Era il primo novembre quando lui, con la moglie Erida e il figlio Justin, è venuto a Firenze per far felice il figlio, “innamorato della vostra splendida città”. La famiglia, vista l’impossibilità in quel giorno di festa di trovare posteggio vicino al centro, ha deciso di andare al piazzale Michelangelo.