The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, la recensione di un'avventura unica nei panni della principessa Zelda

Dopo l’uscita di Theof: Tears of the Kingdom, il pubblico bramava l’arrivo di un nuovo titolo legato alla saga ed ha infatti accolto con entusiasmo l’uscita di Theofof, disponibile su Nintendo Switch dal 26 settembre 2024. Questo nuovo capitolocelebre saga offre un’esperienza di gioco innovativa e coinvolgente, presentando la possibilità di esplorare un vasto e affascinante regno di Hyrule, stavolta dal punto di vista. In una trama avvincente, Link, il classico protagonistaserie, è intrappolato in una dimensione oscura, mentredeve affrontare sfide inaspettate per salvarlo.Una Nuova Prospettivaofnon rappresenta semplicemente un cambio di protagonista; l’intero design del gioco è pensato per valorizzare le potenzialità diall’internosaga.