Bergamonews.it - Sovrappeso e obesità, come affrontare in modo corretto queste problematiche

Oggi, ile l’rappresentano un problema significativo per la società, influendo sia sulla salute pubblica che sull’economia e sulla vita quotidiana. La loro prevalenza è aumentata notevolmente negli ultimi decenni, soprattutto nei paesi industrializzati ma anche in quelli in via di sviluppo, dove l’urbanizzazione ha cambiato le abitudini alimentari e di vita.La Dott.ssa Laila Pansera, biologa nutrizionista che da novembre è presente in Habilita Zingonia, spiega che “Quasi la metà della popolazione italiana sia oggi in situazione di eccesso di peso: di questi, il 10% è rappresentato da persone obese. Si tratta quindi di una tematica di estrema attualità anche per il nostro Paese. Pensiamo poi che dietro a questa problematica sono presenti altri disturbi metabolici: spessopatologie sono associate a disturbi cardiovascolari, al diabete, a dislipidemie o alla sindrome metabolica.