Soccorso rosso a Raimo La sinistra grida alla censura senza capire la differenza tra critica e offesa

Laitaliana non perde occasione per scatenarsi contro la “” inesistente con cui bolla la sospensione dall’insegnamento per tre mesi del professor Christian, in seguito alle offese rivolte al ministro Valditara. Secondo Pd e Avs questo è un ‘precedente gravissimo’ capace di ledere‘libertà d’espressione’, mentre l’M5s parla di ‘clima didel governo Meloni, nonostante il provvedimento arrivi dall’ufficio scolastico regionale. A destra, Lega e Fratelli d’Italia precisano latra ‘’ e ‘’, schierandosi fermamente contro le dimostrazioni di ‘odio e violenza’ spesso dimostrate dagli antifascisti militanti.I chiarimenti dell’Ufficio scolastico regionaleLe parole di“nei confronti del ministro Valditara non possono essere considerate unacostruttiva; al contrario, si configurano come un’che viola i principi fondamentali di rispetto reciproco e dialogo civile”, ha spiegato il direttore generale dell’Usr Lazio, Anna Paola Sabatini.