Scontro con Pavlovic in allenamento Alvaro Morata in ospedale | Milan in ansia le sue condizioni

Non un'annata semplice per. Il centravanti spagnolo ha cominciato la sua avventura con la maglia delpoco dopo la separazione con l'ex moglie Alice Campello. Poi i problemi con la nuova casa in Italia e infine una serie di infortuni che lo hanno tormentato in questo inizio di stagione. L'ultimo in ordine cronologico dopo unoincon. Questa mattina, l'ex Juve ha subito unodi gioco molto violento, che gli ha causato un trauma cranico.è stato trasportato subito presso l'di Legnano, dove ha effettuato una risonanza magnetica che per fortuna ha dato esito negativo. Il centravanti trascorrerà la notte ricoverato presso la struttura dove sarà monitorato ora dopo ora. Ed è in forte dubbio per la trasferta di Cagliari, dove ilè chiamato a dare continuità alla strepitosa prestazione contro il Real Madride ha riscattare questo brutto inizio di stagione in campionato.