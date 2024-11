Formiche.net - Schlein guardi Trump e capirà perché sbaglia con De Luca. L’opinione di Guandalini

Vincenzo De, governatore della Campania. I modi lievemente rudi, la mala educazione pret-à- porter, l’insulto facile, ‘io so’ io e voi nun siete un .’ di quella intolleranza rispettosa della gerarchia fatta in casa sua. Il Pd per lui è sempre stato un ingombro. Malgrado tutto, però, laad aprire in questo momento un caso Denon appoggiano l’eventualità (sancita dal Consiglio regionale campano) di candidarsi per il terzo mandato.rimane ancora un tema formale. Da ricorso al Tar e da Corte Costituzionale. Politicamente è un’altra storia. In generale per il numero di mandati sarebbe cosa buona e giusta affermare, attraverso un pronunciamento anche legislativo, per tutte le cariche, non più di quattro mandati, senza vincolo stretto. D’altronde due mandati per sindaco, deputato, presidente di Regione è il minimo sindacale.