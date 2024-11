Calciomercato.it - Ronaldo, che tradimento: rescissione e nuovo contratto spaziale

Cristianopotrebbe essere protagonista di unincredibile trasferimento in Arabia Saudita, grazie a NeymarL’Arabia Saudita ha sconvolto il mercato internazionale e di conseguenza il calcio a livello globale. Da almeno due anni la Pro League sta saccheggiando i campionati europei a suon di milioni e miliardi di dollari che hanno gonfiato e stanno gonfiando le tasche dei calciatori ma pure dei club. Che molto spesso ringraziano e di conseguenza reinvestono o respirano. Poi va ovviamente detto anche che l’Arabia Saudita spesso si trasforma in una sorta di auto-esilio dorato, dove comunque la sfortuna e i problemi non lasciano in pace neanche i campioni.Neymar (LaPresse) – calciomercato.itÈ il caso ad esempio di Neymar, che ha detto addio al PSG dopo un’avventura spesso travagliata sia dal punto di vista caratteriale che dei numerosi problemi fisici che gli hanno fatto saltare tanti mesi di campo.