Rimozione delle briglie sul fiume Giovenco: un passo verso la rinascita ecologica

Facebook WhatsAppTwitter Un intervento significativo è in corso nel cuore dell’Appennino centrale, dove il team di Rewilding Apennines ha completato ladi cinquelungo il. Grazie a un finanziamento di 157mila euro dell’Open Rivers Programme, questa iniziativa rappresenta un’importante azione per il ripristino dell’equilibrio ecologico nei fiumi. Labarriere non solo promuove un ambiente fluviale più sano, ma permette anche il ritorno alla naturalità di un’area che da decenni vedeva limitato il flusso dell’acqua e la biodiversità.L’importanza dellaLe, strutture progettate per alterare il flusso dell’acqua nei fiumi, hanno avuto storicamente un impatto negativo sugli ecosistemi acquatici. Queste barriere sono state rimosse per riportare alla luce un tratto di 11 chilometri del, dando nuova vita all’ambiente circostante.