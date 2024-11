Gaeta.it - Riforma del Codice della Strada: Le novità chiave attese per Natale 2024

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladel, prevista per entrare in vigore a, si propone di affrontare numerose questioni legate alla sicurezzale e alla regolamentazione dei mezzi di trasporto. Con l’obiettivo di abbattere il numero di incidenti e di garantire una miglior convivenza tra i vari utenti, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha sottolineato l’importanza di queste nuove normative. Il piano ambizioso prevede modifiche significative, come l’obbligo di casco per i monopattini, sanzioni più severe per infrazioni gravi e nuove regole per la circolazione di biciclette e veicoli elettrici.Obbligo di casco, targa e assicurazione per i monopattiniUna dellepiù rilevanti di questo nuovoè l’introduzione dell’obbligo di casco, targa e assicurazione per i monopattini.