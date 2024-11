Lapresse.it - Rai, le polemiche su ‘Report’ turbano gli Stati Generali. Nuove tensioni Lega-FI sul canone

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Il caso Report rompe per qualche ora l’idillio a palazzo Giustiniani dove è andata in scena la seconda giornata dell’evento ‘Le sfide del servizio pubblico’, promosso dalla presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia. Il clima si accende quando a prendere la parola è la vicepresidente della Vigilanza, Augusta Montaruli, che – parlando del ruolo del servizio pubblico – implicitamente richiama la puntata di Report che si è occupata, tra le altre cose, di Antonella Giuli, sorella del ministro della Cultura. “Rispetto alle ultime vicende di Report mi sono resa protagonista di un esposto all’Agcom”, ha affermato Montaruli. “Non ritengo ci fosse un diritto al silenzio” ma che il programma “si sia sottratto dalla necessità di dare in quel contesto la possibilità di una risposta, di una rettifica, ed è lì che sta la violazione”.