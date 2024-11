Sport.quotidiano.net - Qui VARESE. L’esperienza di Tyus antidoto alla crisi. Possibile esordio già contro la Virtus

La Pcanestrosi è mossa sul mercato per cercare di invertire la rotta. Lunedì la società ha salutato Mannion, e ora ha ufficializzato l’arrivo del veterano Alexnel ruolo di centro. Il 36enne statunitense, con passaporto israeliano, vanta una lunga esperienza in Eurolega e un palmarès di alto livello, avendo vinto il titolo europeo con il Maccabi Tel Aviv dieci anni fa al Forum d’Assago.non è solo un rinforzo sotto canestro, ma porta con sé leadership ed esperienza, elementi fondamentali per una squadra in cerca di stabilità. Il suo curriculum comprende anche esperienze con squadre di primo piano come Efes Istanbul e Real Madrid, e si spera possa diventare una figura di riferimento nello spogliatoio, fortemente criticato domenica dal coach Herman Mandole (nella foto).