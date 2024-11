Gaeta.it - Preoccupazione per la vendita del Palazzo de’ Majo: l’appello del senatore Sigismondi

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’animata discussione si è aperta oggi intorno alla decisione della Fondazione Banco di Napoli di vendere ilde’, un’immobile riconosciuto come un importante simbolo della cultura e della storia di Chieti. A tirare le fila della polemica è stato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha diramato una lettera aperta esprimendoper questa scelta. La reazione non ha tardato ad arrivare, con ilEtelwardoche si è unito al coro di dissentimenti, promettendo azioni concrete per affrontare questo sviluppo.La lettera di Marco Marsilio e le sue implicazioni per la cittàIl presidente Marco Marsilio ha chiarito nella sua comunicazione che la decisione di vendere ilde’da parte della Fondazione Banco di Napoli rappresenta non solo un danno per l’immagine della Regione, ma anche una chiara indicazione di disimpegno da parte di un ente che dovrebbe, invece, sostenere il territorio.